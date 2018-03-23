Friday, March 23rd, 2018 | Posted by

收购农民稻谷 Sumber Energi公司收入提高5%

【本报雅加达讯】Triputra集团旗下的Sumber Energi Pangan(SEP)公司准备推今年业务。虽然政府执行大米最高零售价(HET)该公司在主领域特别是碾米收入比去年提高5%乐观态度

Sumber Energi Pangan公司总经理马尔蒂努斯．西纳尔亚(Martinus Subandi Sinarya)称，为提高业绩，Sumber Energi Pangan公司将聚焦在巨港(Palembang)运营。希望该公司大米平均产量大约每年仅10万吨能再提升

因为，Sumber Energi Pangan公司大米产量仍比工厂最高年产能力18万吨更低。

我们在巨港有两家碾米厂，加工来自苏门答腊地区的稻谷，如楠榜、占碑、

北苏和西苏。”他这么说。

收入并非不可能达，因为国内大米需求相当大。何况，大部分我国民众仍把大米为主要粮食

为达到该目标，在苏门答腊和爪哇出售Raja商标的大米Sumber Energi Pangan公司，表示将这次收获季节大量采购农民稻谷。价格将依照政府决定价格。

稻谷将放在Sumber Energi Pangan公司的两个稻谷坊，能容纳稻谷平均 温度14℃调整该温度，稻谷可以储存六个月。

据他称，稻谷坊非常Sumber Energi Pangan公司储存该公司大米工厂的需求。

稻谷坊也可以稳定市场上的稻谷价格波动，当旱收割时期，大米价格已调高。

当旱收割，我们也照样吸收为增加供应量，因为每月我们的稻谷需求量平均为1万吨。”他如斯说。

一向以来Sumber Energi Pangan公司选择直接购买农民的稻谷。除了价格更便宜，据他说，有助提高农民级的稻谷价。为此，Sumber Energi Pangan公司可以支持政府计划，当进入丰收时大米价格不被压低

为提高今年业务业绩，Sumber Energi Pangan公司计划持续扩展业务。

他称，Sumber Energi Pangan公司将在数个地区的大米生产中心兴建小型碾米厂。

上述步骤为压相当大的物流。“所以，未来我们将兴建小型工厂，为吸收在某些地区的稻谷，并在该地区销售，以致能降低运输费。”他这么说。

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