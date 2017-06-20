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提Halmahera冶炼厂建设计划

Antam再次申请出口镍矿

【本报雅加达讯】Aneka Tambang（Antam）公司仍坚持申请增加出口镍矿。虽然该公司此前提出出口镍矿的要求，因未附上冶炼厂建造进度（progress smelter）曾一度被政府拒绝。而这次不同的是，Antam公司提出东Halmahera的冶炼厂建设计划。

日前，Antam公司秘书阿帕里蓝迪.西达悦.史迪亚（Aprilandi Hidayat Setia）对记者称，公司已提出新的镍出口要求。“配额是370万吨，我们正在评价。”

与此同时，Antam公司也正考虑东Halmahera（Haltim）兴建的冶炼厂工程。如今，建设工程计划正在内部评估。“我们将申请北马露姑的Haltim冶炼厂建造计划。”

Antam公司定下指标，2018年底，Haltim第1线冶炼厂建造将完成，2019年作商业运营，年产能力为1万3500吨。

如果该计划顺畅，Antam公司将是第二次获得出口许可证。此前，该公司获准出口270万吨粗矿物，即每年可出口270万吨低含率镍砂和85万吨铝矾土（bauksit）。

目前，已落实出口16万5000吨低含率镍砂，用3艘轮船运载和另1艘轮船运载5万5000铝矾土。Antam公司附上Pomala冶炼厂，独立验证小组将对该冶炼厂进度每6个月作一次评估。

日前，能源与矿物能源部（ESDM）矿业辅导局局长班庞.苏西吉特（Bambang Susigit）称，虽然可以根据冶炼厂建造计划发出推荐书，但由独立验证小组每6个月评估一次，如果该企业未认真兴建冶炼厂，他们自己将陷入困境。“举例现在行政手续已完成，但在6个月后没有进度，推荐书将被取消，这将成为考虑项目。”

政府指定的验证小组，即Surveyor Indonesia公司、印尼企业管理（Sucofindo）公司和Rekayasa Industri公司。在6个月期对冶炼厂兴建的评价结果，成为政府批准该矿业公司出口与否的考虑根据。

班庞声称，如果矿业公司的出口推荐书被取消的话，同时该公司已签署长期性的交易合同，由于不能履行义务，该公司将蒙受很大的损失。