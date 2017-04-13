Posted by admin

拉娜经济学家称

税务特赦收效甚微对经济影响不大

【本报雅加达讯】税务特赦已结束。显然地所获得的成果却不符指标。整体来说对经济的影响也不大。

Samuel 证券首席经济学家拉娜 (Lana Soelistianingsih)

称，“影响不大。”

截至税务特赦最后一天，根据税务特赦统计数据中的资产说明书(SPH)，所呈报的资产总共达4855兆盾。其落实确是在指标以上。

回流资金占总共147兆盾承诺的122.3兆盾，然而其指标是1000兆盾。

与此同时，流入国家收入的赎金为114兆盾，或在165兆盾指标以下。她说，“如此看来离指标还很远。”

拉娜解释说，其实从其申报的资产望能提高税务收入。但若进一步观察，大部分参加申报资产的都已有了纳税人编号(NPWP)。

而申报的资产也大部分是定期存款。意思是这一向以来确已缴税，只不过没有呈报其资产吧了。此前来自税务特赦的其它预期是通过回流资金。其数额比指标低得多，现在大多仅存在银行业，对经济的影响肯定不大。

中亚银行(BCA)上市公司首席经济学家大卫(David Sumual))称，“如果现在看来仍存在银行业。”

政府应采取措施，通过各种的工具，俾使上述资金能流入更具生产性的区域，例如资本市场，基础设施工程项目。他说，“因此，若是仅在银行业的话，则表示要等银行发放贷款。如果银行看到前景不佳，只好存在央行有价证券。