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投资者看好我国经济发展前景

今年将有更大的资金流入我国资本市场

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)记载，流入国内金融市场的外资还相当大。央行说，这是投资者认为我国的情况还是相当不错的一个信号。

央行货币与经济政策部门主任兼行长助理多迪(Dody Budi Waluyo)称，从年初至上周末的净流入突破20亿美元。该数字比去年同期的更高。在20017年同期亦大约20亿美元，但是比今年的更低。

多迪称，资金入流高是由具有相当竞争性的回报率和持续好转的我国经济前景所影响。这可从政府有价证券(SBN)收益率的下降看出来。

例如在2018年1月4日，10年期的政府有价证券收益率在6.15%水平，比一天前的6.24%有所降低。其实，在2017年1月29日，同样10年期的收益率还处于6.29%水平。

盾币汇率走势也稳定。根据雅加达银行间即期美元指数(JISDOR)，2018年1月份首周的盾币汇率在每美元兑13400盾-13500盾范围。而在2018年1月份的第二周，盾币呈强至每美元兑13330盾的水平。

Samuel 资产管理公司经济学家拉娜(Lana Soelistianingsih) 称，目前在新兴市场国家还有相当大的资金。因此感受到资金入流大的不仅仅是我国而已。“最低限度在今年的上半年。”

拉娜说，今年初在股票市场的资金入流相当大。促使股价综合指数(IHSG)数次创新高。从年初至2018年1月18日，积累的股价综合指数上升达117.01点，或相当于1.84%至6472点的水平。

在债券市场，资金入流数目将很大程度上取决于穆迪(Moody’s)的评估，将在近期内公布其评级。2017 去年，流入债券市场的资金上升130亿美元，这是由于标准普尔(S&P)和惠誉评级机构(Fitch Ratings)调升我国的评级的缘故。

中亚银行(BCA)经济学家大卫(David Sumual) 亦预计，外国投资者对我国的意愿会更好。何况是有可能我国进入彭博资讯巴克莱的美国综合指数债券。“流入的资金可能达40亿美元至50亿美元。”