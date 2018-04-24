Tuesday, April 24th, 2018 | Posted by

投资统筹机构预计
雇佣外劳总统条例推动投资增20%

【本报雅加达讯】投资统筹机构（BKPM）预计，有关雇佣外劳的2018年第20号总统条例，推动我国投资额上升20%

投资统筹机构主任托马斯（Thomas Trikasih Lembong）在雅加达出席题为“外籍劳工许可证的确实性及改善我国投资气氛”的论坛时表示，雇佣外劳许可证是在我国进行投资的投资者主要的一个抱怨。

他们在外籍劳工许可证的过程很复杂，但若该条例的改革真正符合综合一站式的单次申请（Single Submission保护伞，我认为投资额可能会上升10%20%，”他这么说。

他肯定，投资额继续提高将推动雇佣外劳，因为国际投资者冒着风险，在其他国家已以数十亿美元的资本投注

投资者肯定要雇佣他们自己的工，怕万一出现问题。若我是投资者，我肯定要雇佣我自己的工人，或者聘请世界上优良的人，”他阐述。

他续说，从流入我国的投资，每年能创造100万个就业机会。

能创造100万个就业机会，我认为是因为国内和外国投资兴建工厂、发电站，以及基础设施提高推动。那创造了大约一半的现有就业机会，”他补充说。

在上述100万个就业机会当中，只有2%，或者2万个外劳范围

但他强调称，上述数字只有临时数字，因为大部分外劳仅在我国工作一至三年。

根据劳工部的数据称，至2017年底还效的外籍劳工许可证大约85974人，而在2016年的外劳80375人，201577149人。

若我国人口2亿6300万人外籍劳工许可证85974比较，则我国外劳比率低。

此外，劳工部长哈尼夫·达基里（Hanif Dhakiri）声称：“若与新加坡比较，该国居民的五分之一是外国工人。卡塔尔和阿联酋的外劳人数与居民人数几乎一样大。”

随着政府出台2018年第20号总统条例，引起许多外劳传闻，他要求，方面不必担忧该问题。“我们可以担忧，但不要太担忧，若太担忧的话，反而成为不合理，”他进一步称。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=213053

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