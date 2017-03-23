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投资统筹机构定下

2018年投资指标达863兆盾

【本报雅加达讯】投资统筹机构(BKPM)持续提高实现每年的国家投资目标。2017年的指标为678.8兆盾，而明年升至863兆盾。投资统筹机构投资执行与控制部门助理Azhar Lubis坦承，上述指标确是相当高。然而切勿因此事反而感到绝望。

日前，他在雅加达，投资统筹机构办公处的第四区工作区，整合和协调会议活动上说，“这恰恰是作为鼓足干劲提高投资落实的动机，以致能达到指标。”

Azhar接着说，为达到上述指标，该机构已致力于采取数项积极主动措施。其中之一是与投资局局长进行整合，和在省级或者是在我国东部地区县市的一站式综合服务(PTSP)。西巴布亚一站式综合服务和投资局局长Bungaran Sitanggang认为，在地方上所遭遇的问题，其中是预算很少。落实指标持续上升，而预算却非常少。巴布亚省一站式综合服务和投资局局长John Rey 说，有关在中央制订的条例，是地方政府为方便投资者进入而感到困难。他举个例，在巴布亚森林使用的问题，认为中央政府过于复杂化。“我们希望投资统筹机构与相关部会坐下来共同协助解决上述问题。