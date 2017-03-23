Thursday, March 23rd, 2017 | Posted by

投资统筹机构定下
2018年投资指标达863兆盾

【本报雅加达讯】投资统筹机构(BKPM)持续提高实现每年的国家投资目标。2017年的指标为678.8兆盾，而明年升至863兆盾。投资统筹机构投资执行与控制部门助理Azhar Lubis坦承，上述指标确是相当高。然而切勿因此事反而感到绝望。

日前，他在雅加达，投资统筹机构办公处的第四区工作区，整合和协调会议活动上说，“这恰恰是作为鼓足干劲提高投资落实的动机，以致能达到指标。”

Azhar接着说，为达到上述指标，该机构已致力于采取数项积极主动措施。其中之一是与投资局局长进行整合，和在省级或者是在我国东部地区县市的一站式综合服务(PTSP)。西巴布亚一站式综合服务和投资局局长Bungaran Sitanggang认为，在地方上所遭遇的问题，其中是预算很少。落实指标持续上升，而预算却非常少。巴布亚省一站式综合服务和投资局局长John Rey 说，有关在中央制订的条例，是地方政府为方便投资者进入而感到困难。他举个例，在巴布亚森林使用的问题，认为中央政府过于复杂化。“我们希望投资统筹机构与相关部会坐下来共同协助解决上述问题。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178419

Posted by on Mar 23 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added