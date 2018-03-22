Posted by admin

投资统筹机构乐观表示

今年765兆盾投资指标能够实现

【本报雅加达讯】虽然比总值678.8兆盾的2017年指标更高，投资统筹机构(BKPM)却乐观的认为，今年的投资总值765兆盾指标是能够实现的。该乐观主义是基于与投资有关的一些好消息，以及促进投资进入的政府措施。

其中外资能进入我国的消息之一是，我国被列为世界上最好的投资目的地。

如所周知，由美国新闻(US News) 对全世界2万1000人所进行的调查显示，在2018年最佳投资目的国名单中我国排名第二。

在上述报告中，我国输给去年能够实现5.9%经济增长的菲律宾。该数字比同年占国内生产总值(GDP)为5%的我国更大。

投资统筹机构投资规划部门助理Tamba Hutapea坦承，该消息为我国的投资发展注入了新的气息。他希望该消息能与2018年首季度投资落实的预期结果相一致，从而产生积极的影响。Tamba说，“不是立竿见影就能看出其成果的。明确的是为所有利益相关者在我国投资感到乐观。”

政府亦依然继续致力于创造更有利的投资环境。他说，“不妨看看营商便利度(EODB)我们仍排名第72，它反映了还有比我国更好的邻国。影响投资氛围的各种条例，我们仍须继续加以改善。”其中将加以改善的条例之一是负面的投资清单(DNI)。但却没有说出将改变的是那些点，Tamba说，肯定的是该条例将对投资者更友好。

投资统筹机构亦希望单一提交(Single submission)政策能即刻实行，以致在我国投资越来越容易。该 Single submission 是政府推动投资的主要策略之一。