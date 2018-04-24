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投资统筹机构主任托马斯伦邦称

低于5000亿盾投资亦将获税收优惠

【本报雅加达讯】政府正在研究对每个项目总投资低于5000亿盾的中低档投资者的税收优惠政策。投资统筹机构(BKPM)主任托马斯.伦邦(Thomas Lembong)亦前往经济统筹部商讨上述事宜。

周一，他在雅加达中区，经济统筹部，与经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)的会议结束后称，“不久前发布的财政部长条例仅适用于5000亿盾以上的投资，但是还有在5000亿盾以下的中小规模投资者，他们是否亦将获得税收优惠的优待。因此那是我们正在准备的激励，即对中小规模投资的财政和税收激励措施。”

作为信息，财政部已经为企业所得税的新投资提供免税期(tax holiday)。该免税期的减少百分比平均100%。

根据上述政策，伦邦解释说，这次的会晤是在有了免税期减少百分比至100%政策后的接续会晤。

他阐述称，“刚才我们与经济统筹部长，以及财政部税务总局局长商讨有关对投资的财政奖励。财政部已发出简化和可获得免税期的条例。现在所有的免税期都是100%，以前有多种类，有10%，30%，70%，可是现在，两星期前的财政部长条例，所有的免税期都是100%。”

对5000亿盾以下的投资可能将提供三种财政奖励，其中是免税额(tax allowance)，免税期，或超级减税(super tax deduction)。

他说，“这是有利也有弊的政策，无论是免税额，还是免税期，我们也正在准备超级减税。这是该政策的一个重要方面，那就是工人培训。”