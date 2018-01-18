Thursday, January 18th, 2018 | Posted by

投资值达76兆盾
韩企MBG 在东南苏 Konut县兴建镍冶炼厂

【本报雅加达讯】韩国矿业公司Made By Good(MBG)集团通过其子公司MBG Nikel Indonesia公司，开始在东南苏拉威西，Konawe Utara (Konut)县兴建镍冶炼厂，预计该工程项目的投资价值达76兆盾。工业部第一工业区发展主任阿鲁斯.古纳宛(Arus Gunawan)日前在雅加达称，“我们赞赏 Konawe Utara 县参与吸引工业界的投资。”

阿鲁斯说，该公司已于201812日举行奠基礼。当时阿鲁斯与 Konut县长Ruksamin , MBG集团总裁Lim Dong Pyo，和MBG Nikel Indonesia公司董事Jang Jongsoo一起出席见证了其过程。依计划，该镍冶炼厂的建设将分阶段的在未来两年期间建成，并将吸纳数以千计的劳工。此外，用地面积约311 公顷。

阿鲁斯亦强调，冶炼厂活动是行业下游化政策的实施努力之一，对全国和地区的经济带来连锁效应。甚至能加强全国工业结构，以致在全球舞台上将更具竞争力。他说，“该工厂的产品对国内下游工业是很重要的，所以它将有助于满足国内市场的需求。除此之外，亦能够在国内或者是国际范围内提高我们的产品竞争力。”与此同时，Lim Dong Pyo表示，其公司对在印尼投资的热情和乐观，特别是在 Konawe Utara。他说，“我们对在这里的民众的热烈欢迎感到高兴，我们希望能更快的兴建在 Konut的镍冶炼厂。”

此前，工业部长艾尔朗卡.哈尔达托(Airlangga Hartarto)声称，工业部聚焦于实施行业下游化政策，其中之一是在金属部门。他说，“我国拟订指标，在2025年生产1000万吨钢材。此外，在2019年将会生产400万吨的不锈钢。”

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