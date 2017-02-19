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承诺继续兴建冶炼厂

自由港获准出口铜精矿砂至2018年

【本报雅加达讯】能源与矿物资源部发布印尼自由港(Freeport Indonesia)公司出口推荐书。同意出口123万吨铜精矿至2018年2月16日。

日前，能源部发言人苏查米科(Sujatmiko)在书面声明中称，“提供该出口推荐同意书是参考2017年第6号能源与矿物资源部条例和编号1/M-DAG/PER贸易部长条例。”

苏查米科表示，提供出口推荐书是因为自由港公司于2月16日发出申请函。该公司亦承诺继续在东爪哇，锦石(Gresik)铜冶炼厂的建设。直到目前为止，该冶炼厂的兴建进度才达13%。

政府承诺，评估该冶炼厂建设的发展。倘若在六个月内冶炼厂的落实不符合计划的话，则该推荐书将被撤销。

如今自由港所获的出口配额比上一期的更小。在2016年8月份至2017年正月份期间，自由港获得140万吨铜的配额。

2014年7月份，政府首次提供有条件的精矿砂出口配额为75万6000吨。然而当时提供的出口许可证仅六个月。

此外，农业部亦延长Amman Mineral Nusa Tenggara 公司的精矿砂出口许可证有效期至2018年2月16日，所提供的配额为67万5000吨。