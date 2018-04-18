Wednesday, April 18th, 2018 | Posted by

承诺将建设普惠金融体系
多迪布迪正式接任我国央行副行长职务

周三（4月18日）我国最高法院院长哈达阿里 (右)在雅京最高法院大楼为多迪.布迪.瓦鲁约(左)举行宣誓就职仪式。

周三（4月18日）我国最高法院院长哈达阿里 (右)在雅京最高法院大楼为多迪.布迪.瓦鲁约(左)举行宣誓就职仪式。

 

【雅加达安达拉通讯社418日讯】我国最高法院（MA）院长哈达阿里 (Hatta Ali)， 周三（418日）在雅京最高法院大楼为多迪.布迪.瓦鲁约(Dody Budi Waluyo)接任我国央行（BI）副行长举行宣誓就职仪式。

多迪将接替贝利.瓦尔齐约(Perry Warjiyo)2018-2023年我国央行副行长，而现任央行副行长贝利.瓦尔齐约将于523日正式接任现任央行行长阿古斯.玛尔托瓦多约(Agus Martowardojo)留下来的职务。阿古斯将进入退休期。

多迪此前曾担任央行主管经济和货币政策的央行副行长助理。多迪已通过国会第十一委员会的适宜和合格的测试。 “我们的愿景是积极扮演具有战略性的角色，推动可持续增长和建设为全社会提供服务的金融体系。” 多迪于327日在与国会第十一委员会进行适宜和合格测试时如斯表示。

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