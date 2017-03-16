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承建2×350兆瓦蒸汽发电站

【本报雅加达讯】印尼亚沙汉铝业（Inalum）公司正为位于苏北省瓜拉丹绒（Kuala Tanjung）乡镇的铝冶炼厂扩建项目寻求投资者，来承建装机容量2×350兆瓦蒸汽发电站。

Inalum公司总经理维纳尔迪（Winardi Sunoto）昨日在雅加达说：“装机容量2×350兆瓦蒸汽发电站建设项目的可行性研究已完成，合作形式可能组成财团成立合资企业或者合作运营（KSO）。”

为支持铝冶炼厂一天24小时运作，公司需要设备利用率90%和供电可靠率94%，而符合国内和国际条规，使用环保技术的发电站。

目前Inalum公司正完成许可证的申办程序以及征用土地许可证，并希望在今年第三季度完成。公司已获得Batubara县县长和投资统筹机构（BKPM）的初步许可证（izin prinsip）。

维纳尔迪说：“公司准备成为发电电力收购者，即投资者以BOT（建设，运营和移交）模式在公司准备的土地上承建发电站，或者其他互利互惠的模式。”

他解释，蒸汽发电站作为新能源对Inalum公司在提高铝的生产能力，从每年25万吨于2021年增至50万吨起到重要作用。

这座蒸汽发电站生产的电力将送到瓜拉丹绒工业区的铝业集群。

目前铝在伦敦金属交易所的价格有上涨的趋势，而Inalum公司已对未来时期可实现的利润进行估算。

为铝冶炼厂扩建项目，Inalum公司需要额外电力供应350兆瓦，每kWh价格4美分，而既有的铝冶炼厂的电力供应仍来自位于Toba Samosir县和Asahan县的两座水力发电站。

Inalum是我国唯一的铝冶炼厂公司。这家最年轻的国有大型企业扩大在苏北省和东加省的业务范围，并发展上游至下游综合铝冶炼厂，年产量达100万吨。

自今年第一季度指定为矿业控股国企以来，Inalum将扩大在下游业的业务，并开始生产铝合金和铝坯。

维纳尔迪说：“公司的业绩将吸引更多投资者并协助公司扩大业务，尤其是在发电站建设项目来满足铝业对电力的需求。