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承包合同数额高达2.3兆盾

国电签订兴建超高压输电项目

【本报雅加达讯】国电公司签订沿着爪哇北海岸长达386公里线路（kms）的500千伏超高压输电线路的承包合同，承包合同数额高达2.3兆盾。

国电公司企业公关主任苏帕拉特卡（I Made Suprateka）于日前在雅加达发布的新闻稿称，这项承包合同由两项超高压输电线路（SUTET）建设工程组成，即Tx Mandirancan至Indramayu（南安迪）蒸汽发电站，全长182公里，以及Indramayu蒸汽发电站至Cibatu（Deltamas），全长204公里的超高压输电线路。

“两条超高输电线路的建设使国电有能力传输8220兆瓦电力给大量电力用户，当然对国内经济带来正面影响，”他说。

输送电功率8220兆瓦来自Indramayu蒸汽发电站（装机容量2×1000兆瓦）、爪哇一号蒸汽发电站（1×1000兆瓦）、爪哇三号蒸汽发电站（2×660兆瓦）、中爪蒸汽发电站（2×950兆瓦），以及爪哇四号蒸汽发电站（2×1000兆瓦）。

国电公司爪哇中部业务总监纳斯里（Nasri Sebayang）周三（29日）在雅加达，在最高检察院情报事务副检查长Adi Toegarisman、最高检察院经济情报事务经理兼任政府和建设监管和安全团队（TP4P）主席Aditia Warman、TP4P秘书Yudi Handono以及爪哇北海岸500千伏超高压配电站（GITET）和超高压输电线路建设工程监测小组主席Irwan Sinuraya的见证下，签订了两项承包合同。

纳斯里说，两条超高输电线路的建设将支持总装机容量3万5000兆瓦发电站计划能顺利进行。

“政府在5年内（2014年至2019年）致力于实现总装机容量3万5000兆瓦发电站计划，而发电站生产的电力将通过输电网传输给用户，”他如斯说。

此前，国电公司于17日签订了6项沿着爪哇岛北海岸，全长928公里线路的500千伏输电路线承包合同。

上述6项合同由3条500千伏超高压输电线路建设工程组成，即Tx Ungaran Pedan至巴塘（Batang）、第一阶段巴塘至Mandirancan，以及第二阶段巴塘至Mandirancan。

进一步，3项输电电压500千伏的超高压配电站（GITET）扩建工程，即Batang、Indramayu和Cibatu Baru超高压配电站。

纳斯里说：“国电预计超高压输电线路的建设工程将于2019年全部竣工。我希望政府能落实国内于2019年电气化率达99%的目标。”

国电和法国企业合作

苏帕拉特卡声称，国电与法国企业签订在国内发展新可再生能源的合作谅解备忘录。

他称，国电将不断扩大国内对新可再生能源的利用率。

“其中是与法国几家企业签订谅解备忘录。他们承诺将在国内兴建基于可再生能源的发电站，”苏帕拉特卡称。

国电公司企业策划总监妮苛（Nicke Widyawati）周三（29日）在雅加达，在法国工业、数码行业与创新事务国务秘书西鲁格（Christophe Sirugue）的见证下，与Think Smartgrids公司、Akuo能源印尼公司和Pace Energy Pte Ltd公司领导人签订谅解备忘录。