Monday, February 27th, 2017 | Posted by

扩大出口产品市场
政府拟增加驻外贸易代表

【本报雅加达讯】政府拟增加我国驻国外贸易代表特别是非洲国家，涵盖增设贸易促进中心（ITPC）或贸易参赞办事处，以扩大我国出口市场。

贸易部长英卡尔迪亚斯多（Enggartiasto Lukita）昨日在雅加达声称，目前我国在非洲只有两个ITPC，位于约翰内斯堡和拉各斯。

他说：“目前我国驻非洲的ITPC只设在约翰内斯堡和拉各斯。政府有可能增设新的ITPC。”

除了非洲之外，政府也将增加我国驻欧亚大陆的代表处，因为佐科威总统要求我国产品要渗透更多新出口目的国的市场。

根据贸易部官方网站的数据，目前我国驻国外的ITPC共有19个，以及25位贸易参赞。

虽然全球经济增长有放缓的趋势，贸易部定下2017年非油气出口增长5.6%的指标。而政府在国家中期建设计划（RJPM）定下指标，今年的非油气出口或增长11.9%

为提高我国出口的工作业绩，政府其中将优化我国驻国外代表，比如ITPC和贸易参赞的工作表现。

加强三国区域合作

与此同时，外交部长蕾特诺（Retno Marsudi）呼吁贸易部和投资统筹机构（BKPM）加强我国与非洲、欧亚和拉丁美洲三国区域的经济合作。

她说：“我国与这三国区域建立的关系至今还不算最佳。外交部建议贸易部长和BKPM主任聚焦于这三国区域贸易合作关系。”

蕾特诺声称，非洲、欧亚和拉丁美洲国家市场潜力大，但我国在拓展这三国区域市场中，没有达到最高限度。

根据中央统计局（BPS）的数据，我国于2016年的总出口额为1444.3亿美元，比20151503.6亿盾下降3.95%

非油气总出口额1313.5亿美元，同比1317.9亿美元稍降0.34%

去年我国对外贸易顺差87.8亿美元。去年1月至12月期间，我国非油气贸易顺差144.2亿美元，而油气贸易逆差56.3亿美元。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176306

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