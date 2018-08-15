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托马斯伦邦称 2018上半年投资增长放缓

【本报雅加达讯】投资统筹机构(BKPM)公布2018年第二季度的投资落实达176.3兆盾。该投资数字比2017年同期的170.9兆盾上升3.1%。

与此同时，2018年上半年的投资落实达361.6兆盾。根据投资统筹机构的记载，可看出投资落实增长放缓达3.1%(2018年第二季度比2017年第二季度），由此前的11.8%(2018年首季度比2017年首季度），和12.7%(2017年第二季度比2016年第二季度）。

周二，投资统筹机构主任托马斯.伦邦(Thomas Trikasih Lembong)在雅加达的投资统筹机构大厦称，“除了与中央统计局(BPS)的数据符合外，我们的数字亦与央行的数据符合，显示上半年的净资本流入急剧下降。”

据伦邦称，有数种原因导致2018年第二季度投资落实数据下降。其中之一是因为在2018年首季度的数字经济和电子商务领域的投资落实相当大的缘故。

他说，“在数字经济和电子商务领域的投资落实大大提高了首季度的投资落实。未了稳私我不能说出其姓名。因此，至第二季度难以匹敌。”

投资统筹机构记载，2018年第二季度(4月至6月)的投资落实为176.3兆盾。该数字比2018年首季度(1月至3月)的投资落实为185.3兆盾有所下降。

所幸的是，在2018年第二季度国内投资部门(PMDN)的落实，由2018年首季度的61兆盾上升32.1%达80.6兆盾。该上升可弥补由109.9兆盾下降12.9%达95.7兆盾的外国投资落实(PMA)。

此外，盾币贬值也是外国投资者拖延落实其投资的祸害。目前，美元已突破14600盾。

而2018年上半年期间的投资落实为361.6兆盾,比2017年上半年的投资落实336.7兆盾增长7.4%。该数字占今年投资落实指标765兆盾的47.3%。