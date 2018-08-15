Wednesday, August 15th, 2018 | Posted by

托马斯伦邦称 2018上半年投资增长放缓

【本报雅加达讯】投资统筹机构(BKPM)公布2018年第二季度的投资落实达176.3兆盾。该投资数字比2017年同期的170.9兆盾上升3.1%

与此同时，2018年上半年的投资落实达361.6兆盾。根据投资统筹机构的记载，可看出投资落实增长放缓达3.1%(2018年第二季度比2017年第二季度），由此前的11.8%(2018年首季度比2017年首季度），和12.7%(2017年第二季度比2016年第二季度）。

周二，投资统筹机构主任托马斯.伦邦(Thomas Trikasih Lembong)在雅加达的投资统筹机构大厦称，“除了与中央统计局(BPS)的数据符合外，我们的数字亦与央行的数据符合，显示上半年的净资本流入急剧下降。”

据伦邦称，有数种原因导致2018年第二季度投资落实数据下降。其中之一是因为在2018年首季度的数字经济和电子商务领域的投资落实相当大的缘故。

他说，“在数字经济和电子商务领域的投资落实大大提高了首季度的投资落实。未了稳私我不能说出其姓名。因此，至第二季度难以匹敌。”

投资统筹机构记载，2018年第二季度(4月至6)的投资落实为176.3兆盾。该数字比2018年首季度(1月至3)的投资落实为185.3兆盾有所下降。

所幸的是，在2018年第二季度国内投资部门(PMDN)的落实，由2018年首季度的61兆盾上升32.1%80.6兆盾。该上升可弥补由109.9兆盾下降12.9%95.7兆盾的外国投资落实(PMA)

此外，盾币贬值也是外国投资者拖延落实其投资的祸害。目前，美元已突破14600盾。

2018年上半年期间的投资落实为361.6兆盾,2017年上半年的投资落实336.7兆盾增长7.4%。该数字占今年投资落实指标765兆盾的47.3%

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=222941

Posted by on Aug 15 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added