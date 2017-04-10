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房地产业仍低迷

政府取消累进税计划

【本报雅加达讯】政府取消对闲置房地产征收累进税的计划。这是因为房地产业的状况仍然低迷。

农业和空间规划部长索菲安·查利耳（Sofyan Djalil）称，起初政府审查在资本利得税计划中的房地产累进税，但了解到房地产业不振的增长率后，政府认为需要再考虑。

上周末，索菲安在雅京表示：“上述计划还未实行，我们再考虑并进一步加以讨论，目前未有决定。”

他阐明，最初的想法是对资产出售价格之间的差额征收资本利得税或所得税。多数发展商觊觎资本收益，比如他们以10亿盾买到一块地皮，随后以50亿盾卖出去，净赚40亿盾。按计划要被征税的就是该利润，因此发展商不得已把它租出去，使住宅价格的失调不至于太过严重。

据悉，每年地皮价格的涨幅在15%到17%左右。与每年只有10%涨幅的千禧一代工资相比，实不相称。

因为房地产业正在疲软，索菲安认为这个计划或政策很好，但不宜立即实行。他强调对闲置公寓征收累进税的计划，必须符合经济状况，并由相关各部门一同讨论。

印尼房地产（REI)中央理事会秘书长Paulus Totok Lusida认为，闲置公寓本身定义的确定就不是一件易事。因为一些民众购买公寓只是贪图它离开工作地点更近。

Totok称，如果实行征收累进税政策，便会降低民众购买房地产，特别是公寓的投资意愿。他说向房地产征税的确增加国家收入，但房地产业犹如下金蛋的鹅。

他说：“征收累进税就会把鹅杀死。政府不该杀鹅取卵，要设法让鹅下更多的蛋才是。”

印尼税收分析中心（CITA)执行经理Yustinus Prastowo也赞同取消上述计划。他认为实行向闲置公寓征收累进税的计划目前还不是时候。他说：“需要推动的是生产率，我比较赞同过去在地皮方面限制（未被使用的资产税）的概念。