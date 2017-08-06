Sunday, August 6th, 2017 | Posted by

截至7月底外资流入达131兆盾
显示全球投资者对我国投资环境有信心

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Agus Martowardojo

【本报雅加达点滴新闻网8月6日讯】印度尼西亚银行(央行/BI)记载，截至2017年7月底流入我国的资金达131兆盾。该数目比2017年6月份的124兆盾上升约7兆盾。

央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，上述资金是通过国家债券，企业债券和资金市场流入的。

日前，他在央行大厦称，“上述于去年同期的外资确是小幅走高在134兆盾的范围，但是以该131兆盾的数目显示全球投资者对我国的信任。”

他解释说，我国和印度是全球投资者仍有意愿投资的发展中国家。我国拥有相当好的经济指示器，其中之一是通货膨胀得以维持。“央行将持续观察倘若局势不稳定的话，则不无可能我国将采取宽松政策以便作出反应和帮助经济。”

2017年第二季度流入我国金融市场的外资录志43亿美元。以致到2017年6月份累积的资金达96亿美元，或大约124.8兆盾。

与此同时，截至2017年第二度末的外汇储备为1231亿美元，比2017年首季度末的1218亿美元有所上升。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=189682

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