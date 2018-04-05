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截至2025年预计

印尼数字经济规模将达2000兆盾

【本报雅加达讯】印尼中央银行（央行/BI）行长助理苏庚（Sugeng）称，我国金融服务系统的技术自自动提款机（ATM）出现以来，象征着高端科技已蓬勃发展。

周三（4/4）苏庚在雅加达威斯汀酒店（Westin）举行题为“数字经济趋势：在电子交易时代的机会和挑战”的座谈会时说：“在其他环境中，金融服务技术的使用已从80年代使用，ATM在我国提供24小时服务，取代银行的传统服务的作业，省时又可以减少银行业工作人员，大大提高经济效率。”

苏庚称，根据Mackenzie的数据，预测2025年我国数字经济规模可对国内生产总值（GDP）贡献2000兆盾。

“对于大多数的经济，数字方面的贡献并影响国内生产总值。Mackenzie数据显示，截至2025年我国数字经济可对国内生产总值/GDP贡献1500亿美元，若以一美元兑换13500盾，折合2000兆盾。

他解释说，主要是我国互联网用户超过1亿3000万人。而积极使用的达1亿2400万人。

此外，目前互联网接入的平均接入速度增长39％，从8.5 mbps增至11 mbps。

“第三是Y和Z时代的人口很大。这对于未来发展是有益的。”

除了该机会外，苏庚也提到现在的数字经济挑战，即网络安全的。

“需要警惕的主要挑战是网络安全性。最近在世界上发生，例如 比特币赎金的勒索软件（ransomware）。”

第二个挑战是工业分化。目前，每个行业制造数字技术创新，但没有互相连接。这导致效率低下并使复杂社区。

例如，像收费卡。此前只能用于某些银行，如万自立银行（Bank Mandiri）、中亚银行等等。现在所有银行的收费卡都可以互相连接。

与此同时，我国创意经济机构副主任Ricky J Pesik表示，目前创意经济增长平均为4.5％至5％。

甚至，2016年创意经济部门对全国国内生产总值的贡献达922兆盾。预测2017年贡献能够超过1000兆盾。