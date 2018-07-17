Tuesday, July 17th, 2018 | Posted by

截至2018年5月底
我国外债升至5127兆盾环比增长6.8%

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)发布至5月底的我国外债数据为3586亿美元，或相当于5127.98兆盾(以汇率14300盾计算)，或比月前的增长6.8%

该增长比增长7.8%20184月份有所放缓。央行通讯部执行主任阿古斯曼(Agusman)解释说，该增长放缓出现在无论是政府部门的外债或者是私企部门的外债。

阿古斯曼于周一在其书面说明中称，“政府外债增长放缓是受到外国投资者释放国内政府证券(SBN)的影响,符合全球流动性的发展。”

20185月份的政府外债增长放缓至1793亿美元，约合2563兆盾。该政府外债的构成分为非居民政府证券的外债为1246亿美元和外国债权人的贷款为547亿美元。

与此同时，私企外债增长放缓主要是受到矿业部门，加工业部门，和电力，煤气，和蒸汽(LGA)采购部门贷款的影响。在年度上，20185月份上述三个部门的外债增长各为0.2%3.3%，和11.7%，比月前的增长更低。

阿古斯曼称，“与此同时，金融服务部门的外债增长则比月前的有所上升。上述四个部门的外债份额占私企外债总额的72.4%，与上个月的份额相对的一样。”

20185月份的我国外债发展依然以健康的结构受到控制。这可从20185月底我国外债比例占国内生产总值(GDP)录得稳定在34%范围反映出来。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220162

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