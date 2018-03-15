Thursday, March 15th, 2018 | Posted by

截至2018年2月底
税收收入达153.4兆盾同比增长13.48%

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，截至20182月底的税收收入已达153.4兆盾，或比2017年同期增长13.48%

日前，丝莉.慕利亚妮在雅加达的新闻发布会上称，“税收收入的增加显示经济活动势头的加速是非常现实的。”

她说，若与仅增长8.6%2017年同期税收收入落实比较的话，则上述情况要高得多。

该截至2月底的积极增长，由增值税(PPN)或非油气所得税(PPh)的税收收入增长各为18.02%12.27%所支持。

丝莉.慕利亚妮接着说，“该税收收入增长业绩是自2015年以来最高者，以致创下最近四年来的最高增长纪录。”

税收收入增长可从增长24.5%的进口增值税，第21 条款的所得税增长17.15%，国内增值税增长16.15%，最终所得税增长12.64%，个人所得税增长10.58%，和企业所得税增长7.74%的落实看出来。

该增长亦可从同比增长10%的国内增值税收入看出来，虽然该税务是自愿性的。

收入的积极表现亦从增长显著各为33.56%13.25%的贸易部门和加工业的收入反应出来。

 

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