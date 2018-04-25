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截至2018年首季度 政府支出尚未达最佳状态

【本报雅加达讯】政府在今年初致力于加速国家支出的吸纳，尚未产生令人满意的结果。因为，截至2018年首季度结束，政府支出落实与去年同期相差不远。

甚至在资本支出组中使用的落实反而下降。财政部的数据显示，2018年首三个月的政府资本支出落实仅9.7兆盾。该数目比2017年同期的11.7兆盾更低。

开支落实的上升出现在社会援助和补贴开支组中。整体的，至2018年3月31日，中央政府支出落实为233.95兆盾，或占2018年国家收支预算(APBN)总开支的16.08%。而在去年同期，中央政府支出落实达到几乎占配额的15%。

财政部国家收支预算起草总监Kunta Wibawa Dasa Nugraha坦承，资本开支落实下降。这是因为有的部会和政府机构使用预算缓慢的缘故。

Kunta解释说，“其实15个部会或机构的资本支出是一致的，但除此之外却很低，其过程却有点慢。”

然而，Kunta却不愿说出缓慢支出上述预算的机构。根据2018年国家收支预算，政府机构和部会开支包括87个机构。其中15个机构获得的预算在7兆盾以上。

其中一个开支落实还低的部会是公共工程与住房部(PUPR)。至2018年3月31日，该以第二大预算的部会才落实占其总开支的8.4%。

Kunta说，财政部将继续监测在部会和机构预算使用的发展。财政部亦将提醒所有政府机构更优化的支出预算。藉着该措施，他乐观的表示预算的吸纳，特别是在第二季度的资本支出将会增加。

撒母耳资产管理公司经济学家拉娜(Lana Soelistyaningsih)认为，资本支出使用的放缓，其中之一是地方首长选举效应。“如果原任首长自行推举为候选人的话，通常不可在地方首长选举前三个月内制定战略政策。这亦影响到中央政府的支出。”