Posted by admin

截至2017年7月底

税收收入落实达601.1兆盾

【本报雅加达讯】税务总局税收，合规和潜力部门主任Yon Arsal 称，截至2017年7月份的税收收入落实达601.1兆盾，或占2017年国家收支预算修订案(APBN-P)指标1472.7兆盾的46.8%。

Yon说，若与去年同期比较的话，则该至2017年7月份的税收收入落实业绩高出12.4%。

他说，“2017年1月1日至7月31日期间税务总局的收入发展，税收收入总额包括油气所得税(PPh)为601.1兆盾。”

在油气所得税以外，则其税收收入落实为569.4兆盾，或占2017年国家收支预算修订案指标的45.9%，同比增长10.3%。

而非油气本身的所得税收入为336.1兆盾，或占2017年国家收支预算修订案指标的45.3%，同比增长8.7%。

至于奢侈品销售税(PPnBM)为228.7兆盾，或占2017年国家收支预算修订案指标的48.1%，同比增长13.4%。

为追赶还少约53.2%的剩余收入，Yon表示，税务总局将实施在国家收支预算法律中已规定的策略。“我们继续实施已在国家收支预算法律中列出的收入安全战略形式的技术政策。”