Posted by admin

截至2017年7月底

我国政府债务达3779.98兆盾

【本报雅加达讯】财政部风险与融资管理总局记载，截至2017年7月底，中央政府的债务已达3779.98兆盾。上述债务的80.6%来自国家有价证券(SBN)和贷款734.98兆盾或19.4%。

2017年7月份期间额外的净债务达73.47兆盾，来自发行国家有价证券净额65.50兆盾，和贷款撤回净额共7.96兆盾。

额外的净债务供至7月底的2017年国家收支预算融资达264.52兆盾。该数字来自国家有价证券的上升为264.39兆盾和贷款撤回共0.13兆盾。据财政部称，需要额外债务是用来支持在教育，基础设施，保健，转移至地区和乡村资金，以及社会开支领域的生产性开支的上升。

与此同时，政府债务的利用，主要是来自贷款，其中是用于由数个部会或机构实施的项目融资。

在贷款的利用上，供项目融资，公共工程与住房部，和交通部以及国防部是拥有最大份额的三个机构，即占累计贷款减少的66.43%。

若根据其部门，政府债务的利用份额最大的是用于建筑物，服务和金融部门，即占未偿还贷款总额的75.79%，以及其它数个经济部门。

政府明确表示，将不断地致力于谨慎和好好的管理债务风险，包括管理利率风险，汇率风险，和再融资风险。

2017年7月份的债务风险指示器显示，浮动利率负债率达11.1%和兑换率在18.7%的水平。