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截至2017年7月份

我国政府外债达729.58兆盾

【本报雅加达讯】直到目前为止，我国仍有外债。截至2017年7月份，我国政府的外债，无论是双边或者是多边的录志729.58兆盾，比2017年6月份的721.83兆盾有所增加。

双边的，日本，法国 和德国仍然是我国债务的最大债权国。而多边的，我国仍从世界银行，亚洲开发银行(ADB)，和伊斯兰开发银行(IDB)借款.

根据财政部风险与融资管理总局的数据，以下是对我国最大的多边和双边债权人 ：

1.世界银行是我国政府的最大债权人。截至2017年7月份总额达238.49兆盾，比上月的234.48兆盾有所上升。我国对世界银行的债务占政府外债总额的32.6%。

2.日本是我国政府的第二大债权国。截至2017年7月份，政府对日本的债务达194.82兆盾，比上月的194.58兆盾小幅上升。上述债务占政府外债总额的26.7%。

3.居第三位的是亚洲开发银行，截至2017年7月份，政府对亚开行的债务是118.88兆盾，比上月的119.21兆盾有所下降。上述债务占中央政府外债总额的16.2%。

4.截至2017年7月份，我国对法国的债务达27.38兆盾，比上月的26.25兆盾有所上升。上述数额占中央政府外债总额的3.7%。

5.截至2017年7月份，我国政府对德国的债务达25.05兆盾，比上月的24.44兆盾有所上升。其比率是占中央政府外债总额的3.4%。

6.截至2017年7月份，我国对伊斯兰开发银行的债务达10.82兆盾，比上月的10.67兆盾小幅上升。其比率是占我国外债总额的1.4%。

除了上述六大贷方外，我国也有向韩国的外债为19.25兆盾，中国0.02兆盾，美国8.16兆盾，澳洲7.19兆盾，西班牙3.39兆盾，俄国3.3兆盾，和英国1.96兆盾。