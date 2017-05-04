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截至2017年4月份

关税收入落实达31.27兆盾或16.35%

【本报雅加达讯】财政部关税总局记载，至今来自关税的国家收入达31.27兆盾，或占191.23兆盾收入指标总额的16.35%。4月份的关税收入曾一度上升至相当于今年首三个月的收入。

日前,关税总局局长赫鲁(Heru Pambudi)在雅加达称，“收入已开始复苏，主要是在4月份，但是，其实于2017年3月份就已开始出现。”

根据关税总局的记载，2017年1月至3月期间的关税收入总额仅达15.5兆盾，或占指标的8.1%。而仅4月份的收入就已达15.77兆盾，或相当于2017年首季度的收入。

上述2017年首季度的收入，其中来自进口税的收入为7.72兆盾。而4月份的进口税收入达3.02兆盾。以致累积的进口税收入达10.74兆盾。上述数字相当于占指标33.73兆盾的31.84%。

至于出口税收入为7170.5亿盾，或已超过出口税指标数字3401亿盾。赫鲁坦承，该收入比起首三个月没有增加，这是因为政府不能征收棕榈原油(CPO)的出口税。因棕榈原油的价格在每吨750美元以下。

而上个月的消费税收入达12.91兆盾。因2017年1月至3月的消费税收入才达6.9兆盾，以致消费税收入已占157.15指标的12.6%。

最大的消费税收入是来自香烟税在4月份共18.22兆盾，接着是乙醇消费税共567.3亿盾，其指标为1500亿盾，含乙醇饮料消费税为1.49兆盾，其指标为5.5兆盾， 及其他的消费税收入456.1亿盾， 其指标为1.6兆盾。

赫鲁深信，在未来季度的关税收入将会增加，或比受到消费税收入疲软影响的2017年1月至3月更好些。