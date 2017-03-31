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截至2017年3月24日

关税收入落实仅达12.37兆盾

【本报雅加达讯】关税收入落实至2017年3月底还远于所期望的。根据所获的数据显示，截至2017年3月24日，关税总局所获的收入落实才达到12.37兆盾。该数目比2016年3月底的关税收入落实16.7兆盾相差很远。倘若至2017年3月31日的收入落实没有增加的话，则关税收入落实比2016年同期下降26.3%。

关税通讯和发布副主任Deni Surjantoro持的理由是，出现关税收入落实的降低趋势，是因为受有关在本年度印花税付清义务的2016年第20号财政部长条例颁布的直接影响。藉着上述财政部长条例，印花税的支付不能再展延至今年年初。2016年所购买的印花亦须于2016年还清。

他说，“第20号财政部长条例直接影响到1月份和2月份贡献78%的的关税收入的香烟税收入。”至2017年3月24日的关税收入落实数字，亦在2017年首季度关税收入落实指标15.64兆盾以下，或占2017年国家收支预算指标的8.18%。从上述2017年3月24日的关税收入落实12.37兆盾，其中香烟税贡献3.5兆盾。而含酒精饮料的税收为1兆盾，总共为4.5兆盾，仍远于2016年首三个月落实的7.9兆盾。