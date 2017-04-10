Monday, April 10th, 2017 | Posted by

截至2017年2月28日
国家开支落实仍低仅225.6兆盾

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Askolani

 

【本报雅加达讯】今年初的政府开支落实仍缓慢。财政部国库税务总局的数据显示，截至2017年2月28日的国家开支落实为225.6兆盾，或占2017年国家收支预算(APBN)指标的10.84%。上述数字比去年同期的242.9兆盾的开支落实更低 7.12%。至2017年2月底，中央政府的开支落实为102.8兆盾，同比下降6.46%。而向地区转移落实和乡村资金122.7兆盾，同比下降7.74%。

很少的支出落实与同比增长8.9%达170.1兆盾的国家收入落实不符。该数额占2017年国家收支预算指标的9.72%.其中税收收入落实141.4兆盾，同比上升6.72%。而非税务国家收入落实28.7兆盾，同比亦上升21.1%。观察该国家开支落实，则截至2017年2月底的预算赤字达55.5兆盾，或占国内生产总值(GDP)的0.4%。该数字比总值86.7兆盾的去年2月底更好些。

有关2017年3月31日的落实事宜，财政部预算总局局长阿斯科拉尼(Askolani）坦承其落实亦更低。去年同期总值约390.9兆盾。阿斯科拉尼持的理由是，年初开支落实更低是因为没有支付上年少交的。无论是燃油补贴或者是收入分享。

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