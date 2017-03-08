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截至2017年2月底

我国外储升至1199亿美元超需求

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)于日前公布，截至2017年2月底，我国外汇储备录志为1199亿美元，约合1600兆盾，比2017年1月底的1169亿美元，或相当于1560兆盾有所增加。

央行/通讯部门执行主任Tirta Segara 在新闻发布会上称，上述外汇储备的增加，主要是由外汇储备收入所影响，其中来自政府部分的油气出口外汇和税务收入，政府外债的提取，以及外币央行有价证券(SBBI)拍卖结果。

上述外汇储备的收入，超过供到期的外币央行有价证券和偿还政府外债的需求。

上述截至2017年2月底的外汇储备，足以支付8.9个月的进口，或8.5个月的进口，和支付政府的外债，以及处于国际充足率标准以上，约3个月的进口。”

央行认为，上述外汇储备能支持外在部门的防御力，和确保往后我国经济增长的连续性。