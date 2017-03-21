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截至2017年2月份

政府资本开支落实达9兆盾同比上升2%

【本报雅加达讯】截至2017年2月份的政府资本开支落实达9兆盾，或占2017年国家收支预算中上限总额达194.3兆盾的4.7%。该效能比率较去年同期的5.4兆盾更高2%，或占去年国家收支预算上限201.6兆盾的2.7%。

财政部，预算署，国家收支预算制作主任Kunta Wibawa Dasa Nugraha称，资本开支比只有6000亿盾的正月份有显著上升，或占上限的0.3%。该上升是随着2月份所有部会和机构的开支落实并行的。

他说，“总体上，国家收支预算的资本开支落实比去年的更高约1-2%。而部会或机构的开支总共达70兆盾左右，比去年的高出2兆盾。”

藉着上述趋势，希望政府支出的增加对经济增长将会更好。在2017年国家收支预算中，除了制订预算实施表(DIPA)由12月15日提前至12月7日外，招标过程亦提前。以致希望今年的资本开支落实能更均匀且比去年更高。

他说，“资本开支和货物支出有着密切的关系，因为部分的货物支出其特点是资本，例如由地方政府兴建的小学校舍。”

此外，他也希望今年没有预算的削减，以致2017年国家收支预算的落实比仅165兆盾的去年会更好，或占2016年国家收支预算修订案中所指定的206.6兆盾指标的79.9%。

印度尼西亚银行(央行/BI)货币与经济政策部门主任Dody Budi Waluyo深信，2017年首季度的政府开支落实比2016年第四季度的4.05%更好。他说，”我们看到政府消费实际增长将是积极的。何况是如果说资本开支上升，我们对此好消息表示欢迎。