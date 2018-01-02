Tuesday, January 2nd, 2018 | Posted by

截至2017年12月28日 关税收入超指标达189.36兆盾

本报雅加达讯】财政部关税总局记载，截至20171228日所收集到的国家收入总共达189.36兆盾，或超过2017年国家收支预算修订案(APBN-P)所规定的指标。

上周末，财政部关税总局局长赫鲁(Heru Pambudi)在雅加达称，“截至20171228日关税总局的收入达189.36兆盾，或占189.144兆盾指标的100.12%。”

上述关税总收入包括进口税收入达34.58兆盾，或占33.28兆盾指标的103.91%。而出口税收入达3.9兆盾，或占2.7兆盾指标的146.95%

与此同时，印花税收入达150.81兆盾，或占153.17兆盾指标的98.46%

赫鲁说，“上述成就的落实在100%以上，比最初估计的在20171230日才达到100%更快两天。”

上述成就比最初预计的更快是由于在1226日至28日的进口仍高结果，以致额外的进口税落实超过3400亿盾。

此外，香烟厂的印花税缴清得更快达20兆盾，作为避免20171229日的现金流入高峰密度达到22.1兆盾。剩余的2兆盾现金流量本身据说是在上周五(1229)已由Djarum Kudus 公司缴清。

赫鲁继称，“藉着该更快的达到100%业绩，是因为最初预测至1231日关税收入展望约191.62兆盾而有所改善。”

与此同时，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)希望关税总局保持业绩，以便于2018年达到194.1兆盾收入指标。

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