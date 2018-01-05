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截至2017年12月份

我国外储达1300亿美元创历史新高

【本报雅加达讯】根据印度尼西亚银行(央行/BI)记载，截至2017年12月份，我国外汇储备达1300亿美元创历史新高。

该外汇储备的增加对今年我国经济增长可能是一个积极的信号。因为藉着该相当大的外汇储备，在面对外来动荡上我国将具有很强的抵抗能力。

比起2017年11月底的外汇储备1259.7亿美元，该数目上升得显著。根据央行的数据，以年底的外汇储备超过1300亿美元，则去年全年的我国外汇储备增加了140亿美元。作为比较，截至2016年12月份，我国外汇储备为1164亿美元。

央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，外汇储备增加的驱动器之一是发行全球债券。政府发布了该全球债券作为2018年预先筹资。该不久前所发行的全球债券值达40亿美元。

可是该外汇储备增加，却留下了一个新的反常现象。阿古斯感到遗憾的是，该外汇储备的增加并没有加强盾币汇率。

根据雅加达银行间即期美元指数(JISDOR)数据，2017年12月4日的盾币汇率处于每美元兑13527盾的水平，和2017年12月29日则在每美元兑13548盾水平。

据该前财政部长称，2017全年