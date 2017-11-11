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截至2017年11月7日

关税收入达62.76%或130兆盾

【本报雅加达讯】财政部税务总局确定，截至2017年11月7日的关税收入已达130兆盾。该数字占国家收支预算修订案(APBN-P)指标189.1兆盾的62.76%。

周三，财政部税务总局局长赫鲁(Heru Pambudi)在雅加达，税务总局总部作出上述表示，“直到11月7日我们的关税总收入是130兆盾或62.76%”

他详细的说，上述130兆盾关税收入包括进口税收入占33.2兆盾指标的28.5兆盾。印花税收入占153.1兆盾指标的98.4兆盾，和出口税收入3.1兆盾，而其指标为2.7兆盾。

至于98.4兆盾的印花税收入，包括烟草产品94.1兆盾(指标为147.4兆盾)，乙醇1231亿盾(指标为1479亿盾)，含乙醇饮料4.3兆盾(指标为5.5兆盾)。

他确定，税务总局各级成员对至今年底能满足189.1兆盾的收入指标表示乐观。因为在年底的关税收入模式有所激增。“因为最近两年来的关税收入模式在12月份激增，我们将设法符合指标。”

他说，特别是2016年的印花税收入，在12月份就已达47兆盾。这是因为在2015年第20号财政部长条例实施后。该条例改变此前可在次年1月份支付的税收模式，变成在每年的最后一个月支付。

不仅如此，赫鲁接着说，为达到100%的关税收入，亦将进行各种的努力，例如打击非法物品，俾使国内工业或工厂能够增加其产量。

至于出口税收入出现顺差，是因为棕榈原油(CPO)价格上涨至每吨超过750美元的缘故。