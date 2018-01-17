Wednesday, January 17th, 2018 | Posted by

截至2017年11月底
我国外债同比上升9.1% 达3473亿美元

 

本报雅加达讯】截至201711月底，我国外债同比上升9.1% 3473亿美元，这是由私企或者是公共债务的增长所引发。

根据周二，在雅加达的我国外债统计数据，201711月份的私企外债数目同比上升4.2%1706亿美元。该增长比201710月份的1.3%更高。

至于公共的，或政府与中央银行的外债数目为1766亿美元，或比8.4%201710月份增长14.3%

根据经济部门，201711月底的私企外债集中于金融，加工业，电力，煤气，和清洁术，以及矿业部门。

而上述四部门的外债份额占私企外债总额的77.6%，比约76.9%201710月份小幅上升。

印度尼西亚银行(央行/BI)通信部门执行主任阿古斯曼(Agusman)称，“若根据起源期限，201711月底，我国外债结构还算安全。”

外债依然由占外债总额85.7%份额的长期外债所支配，和201711月份同比增长7.5%，比上月的约3.9%有所上升。

与此同时，短期外债占外债总额的14.3%份额，同比增长19.8%，或比增长10.8%201710月份更高。

央行认为，201711月份的外债发展依然受控制。这可从其中在201711月底，我国外债比率占国内生产总值(GDP)录志稳定在34%范围反映出来。

他说，“上述比率仍然优于同等经济能力的国家平均水平。”

 

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