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截至2017年11月份

政府开支已达1619兆盾

【本报茂物讯】截至11月份第二周的2017年国家收支预算落已经符合所规定的指标。

预算总局国家收支预算起草主任坤达(Kunta Wibawa Dasa Nugraha)称，从税务的国家收入已达1319.8兆盾，和国家财政支出达1619.6兆盾。

周三，坤达在茂物(Bogor)称，“至第二周，税收收入的位置还在轨道上已达1319.8兆盾，如果从支出方面则1619.6兆盾。”

坤达说，收入落实占税收收入指标的76%或比去年同期增长5.3%。至于国家支出已达77.2%，或比去年同期增长5.3%。

他解释说，“如果逐一的来看，几乎各种税收都经历正增长，个人所得税(PPh OP)增长46%，增值税PPN)增长14.8%。”

藉着上述国家支出和税收收入成就，则其赤字数字已达2.2%，或相当于299.8兆盾。预算融资为398.3兆盾。

他说，“基本上我们在赛道上坚定，由于大宗商品价格上涨， 我们从非税务国家收入(PNBP)得到很多的帮助。”

不仅如此，从部会或机构优先纲领的各种成就，亦已由民众感受到其益处。例如向9170万人发放的印尼健康卡(KIS)和国民健康保险(JKN)。此外，590万户获得希望家庭计划(PKH)资金。

与此同时，新建的公路达611公里，3座机场准备运营，和8座机场处于完成阶段，以及204.9公里的铁路已经建成。