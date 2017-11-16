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截至2017年10月份

苏北省橡胶出口量提升22.19%

【本报棉兰讯】截至2017年10月份，苏北省橡胶的出口量达到42万3067吨，比2016年同期提升22.19%。

我国橡胶业协会（Gapkindo）苏北省分会秘书艾迪（Edy Irwansyah）在棉兰对记者表示：“2016年1月至10月份，苏北省橡胶的出口量只有34万6239吨，而在2017年同期提升至42万3067吨。”

他认为，橡胶出口量提升22.19%，或者7万6828吨是令人欣慰的，更何况，在2017年橡胶售价的趋势将比2016年提高。

“因为至2017年10月份橡胶的出口量提升42万3067吨，则苏北省至今年底的橡胶出口量预测能达到50万吨以上，”他如斯说。

上述出口量比2016年的42万1670吨更高。

他解释说，橡胶出口量提高是因为2017年橡胶售价的趋势提高之际，对该产品的需求量亦跟着提高。

至2017年10月份，苏北省20号标准橡胶（SIR20）的出口价每公斤平均1.69美元。

上述出口价比在2016年一整年的价格每公斤只有1.37美元更高。

他确认，至2017年10月份，苏北省橡胶的生产量43万7816吨，比2016年期间的44万1220吨有所提高。