Thursday, November 16th, 2017 | Posted by

截至2017年10月份
苏北省橡胶出口量提升22.19%

【本报棉兰讯】截至201710月份，苏北省橡胶的出口量达到423067吨，比2016年同期提升22.19%

我国橡胶业协会（Gapkindo）苏北省分会秘书艾迪（Edy Irwansyah在棉兰对记者表示：“20161月至10月份，苏北省橡胶的出口量只有346239吨，而在2017年同期提升至423067吨。

他认为，橡胶出口量提升22.19%，或者76828吨是令人欣慰的，更何况，在2017年橡胶售价的趋势将比2016年提高。

因为至201710月份橡胶的出口量提升423067吨，则苏北省至今年底的橡胶出口量预测能达到50万吨以上，”他如斯说。

上述出口量比2016年的421670吨更高。

他解释说，橡胶出口量提高是因为2017年橡胶售价的趋势提高之际，对该产品的需求量亦跟着提高。

201710月份，苏北省20号标准橡胶（SIR20）的出口价每公斤平均1.69美元。

上述出口价比在2016年一整年的价格每公斤只有1.37美元更高。

他确认，至201710月份，苏北省橡胶的生产量437816吨，比2016年期间的441220吨有所提高。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198391

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