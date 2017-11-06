Posted by admin

截至2017年10月中旬

税收收入落实仅达68.7%或881.81兆盾

【本报雅加达讯】至2017年10月份，税收收入和关税收入落实各占指标的68.7%和67.1%。如果关税收入落实数据是至2017年10月底，而税收收入落实才至2017年10月中旬。

在2017年国家收支预算修订案(APBN-P)中的关税收入指标为189.1兆盾，这表示截至2017年10月底的落实为126.88兆盾。而至2017年10月中旬的税收收入落实为881.81兆盾。

以该数额的落实来看，印尼税务分析中心(CITA)计算，预计至2017年底的税收收入仅达1177兆盾，或出现缺口约106兆盾。而至年底的关税收入预计仅147.7兆盾，或还缺少约42兆盾。

印尼税务分析中心主任Yustinus Prastowo称，今年的税收收入仅受自然经济增长的驱动。“虽然购买力有所下降，至少休闲用品的消费是有变化的。自然的经济增长协助税收收入增长。”

Yustinus说，该情况使税务落实依然增长。增值税(PPN)增长积极，是因为税务特赦后的顺从度提升，和电子发票(e-faktur)的实施。2017年10月份的增值税落实增长13.9%，比增长13.7%的上个月小幅上升。

2017年9月份的国内增值税增长12.14%，而10月份增长12.29%。至于进口增值税由此前的增长9.6%于2017年10月份增长20.11%。

此外亦可从全部所得税(PPh)部件总额的增长看出来，即21，23，25，29所得税，无论是个体或者是机构比2017年9月份都有所提高。