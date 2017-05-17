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截至2017年首季度末

我国外债比率降至34%

【本报雅加达讯】截至2017年首季度末，我国外债达3263亿美元，比去年同期增长2.9%。为此，2017年首季度末我国外债对国内生产总值(GDP)的比率处于34%左右，比2016年首季度的37%有所下降。

印度尼西亚银行(央行/BI)通讯部门执行主任Tirta Segara称，该2017年首季度末，我国外债增长比去年首季度的同比仅2%则有所增加。

日前，Tirta在其书面陈述中称，“根据借款人组合，上述外债的上升，是由2017年首季度私企外债增长，比前季度的同比负5.5%收缩更小，即同比负3.6%所影响。

与此同时，公共部门的外债比前季度的同比11%放缓至同比10%。2017年首季度末，公共部门的外债为1665亿美元，占外债总额的51%。而私企部门的外债为1599亿美元，占外债总额的49%。

根据其期限，长期外债增长放缓，而短期外债增长则上升。2017年首季度末，支配我国外债的长期外债为2824亿美元，占外债总额的86.5%，或同比增长1.1%，比2016年第四季度的同比增长1.5%有所放缓。