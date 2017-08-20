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截至2017上半年

银行业净利达64.7兆盾增长20.28%

【本报雅加达讯】今年上半年，银行业获得巨额利润。摘引金融服务管理局(OJK)的报告，截至2017上半年的银行业净利达64.7兆盾。该数字同比增长20.28%。第四业务范畴商业银行(BUKU IV)和第三业务范畴商业银行组成为2017上半年银行业净利上升的主要支撑者。例如第四业务范畴商业银行组录志利润的上升为23.61%，和第三业务范畴商业银行组获取的利润上升24.24%。银行业净利来自净利息收入落实为175.9兆盾，或同比上升5.6%。而经营费用下降5.6%成为214.1兆盾。央行净利息收入不能录得高位增长，原因是截至2017年6月份的信贷发放落实总值4526.43兆盾。上述信贷比2016年6月份的4200.21兆盾仅上升7.76%。所幸的是，该贷款发放的放缓促使贷款的质量越来越好，且不良贷款率成为2.96%，或比去年同期的3.05%下降9个基点。金融服务管理局危机管理和监督发展部门执行分析师阿斯兰(Aslan Lubis)坦承，上半年银行业净利的上升是因为来自大银行的推动。其中之一是，由巨额的收费收入(fee based income)所贡献。阿斯兰称，小型银行的利润降低，是因为他们从利息的差异获得的利润降低的缘故。根据记载，今年上半年，小银行的利润确是不大好。这可从第二业务范畴商业银行组的银行利润收缩为11.17%，和第一业务范畴商业银行组的银行利润11.75%看出来。金融服务管理局预计，在年底的银行业净利不会有太大的变化。