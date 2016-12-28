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截至2016年12月21日

税收落实仅达76%或1029.9兆盾

【本报雅加达讯】截至2016年12月21日，从石油和煤气以及非油气的国家税务收入占1355.2兆盾指标才达76%或1029.9兆盾。藉着上述成绩，则表示在九天内或至至12月31日，税务机关必须追赶325.2兆盾指标。但是政府却有从税务特赦计划收入104兆盾的“储蓄”。

财政部税务总局税收，合规和潜在主任Yon Arsal 却不愿说明上述低收入落实的原因。他说，国家收入的确定数字将在转月三，四天后才加以规定。“请等待在年初的新闻公报吧。”

Yon 称，通常在年终的税务收入上升。临近新年的假期和圣诞时刻是增值税和销售税收入增加的来源。与此同时，在传统上于年底大规模的拨出国家开支。

税务落实成为开支辅助的国家资金来源的基础。此前，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)作出决定，提高国家赤字至2.35%或296.7兆盾。但是，预测中央政府的开支仅能吸收93%，也有向地方政府推迟的公共配置资金。

印尼税收分析中心执行主任Yustinus Prastowo称，从起初就已预测到税收达不到指标。问题是，2016年的指标比2015年的1294.2兆盾指标上升13%。实际上，去年的税收仅落实85%而已。