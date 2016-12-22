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截至2016年12月20日

税务特赦赎金达101兆盾

【本报雅加达讯】财政部税务总局局长Ken Dwijugiasteadi称，截至2016年12月20日，来自税务特赦计划的收入达101兆盾。该收入包括赎金97.3兆盾，初步证据审查结束6400亿盾和欠款3.06兆盾。

日前，Ken在财政部税务总局总部称，“在第二期期间的大部分收入来自微中小型企业(UMKM)。”

Ken说，直到目前为止，由参加税务特赦的51万2315名纳税人所申报的资产总数达4043.66兆盾。首期申报的资产总数达3667.69兆盾，而在第二期为375.97兆盾。

上述申报的资产总数额，包括国内申报的为302.43兆盾。由纳税人通过第二期税务特赦所申报的外国资产总共达62.33兆盾。而回流资产总数达10.71兆盾，或自首期达130.01兆盾。

而从国外申报最多的是来自新加坡。Ken说，“从新加坡申报的为739.74兆盾，或占资产总数的69.31%。”

继新加坡后，国外申报贡献最大的其它国家是维珍冰岛 (Virgin Islandia) 77.08兆盾，或7.22%；香港53.25兆盾或4.99%；开曼群岛(Cayman Islands) 52.75兆盾或4.94%，和澳洲39.36兆盾或3.69%。

除了成为最大的国外申报国外，新加坡通过税务特赦贡献最大的回流资金。根据税务总局的数据，从新加坡回流的资金达84.05兆盾，或占回流总数130.01兆盾的64.34%.