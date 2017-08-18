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截至今年6月份

微型金融机构资产达3000亿盾

【本报雅加达讯】微型金融机构（LKM）行业仍记录增长。除了业者数量外，微型金融机构所管理的资产也上升。

金融服务管理局（OJK）记录，截至今年6月份，微型金融机构的资产达3000亿盾，比去年底的2838亿4000万盾增长5.7%。

从法律实体方面，有限公司形式的微型金融机构的确还少，仅达已在监管机构登记总数165家的18家。

从资产方面，有限公司形式的微型金融机构占主导地位，达1660亿盾，占微型金融机构资产总额的55.33%。

传统合作社的资产达628亿1000万盾。夏利亚合作社的资产达711亿2000万盾，占微型金融机构资产总额的23.7%。

此前，金融服务管理局夏利亚规则非银行财务业主任Moch. Muchlasin称，夏利亚微型金融机构是非银行财务业，比其他部门例如保险业与融资行业的市场份额最大。

从区域来源方面，中爪哇仍是最多微型金融机构的区域，超过100家。其次是西苏门答腊省，有23家微型金融机构。

然后，西爪哇省有14家、楠榜（Lampung）省有9家。

此前，金融服务管理局非银行财务业监督委员会助理 Edy Setiadi冀望，微型金融机构有助于提高金融知识和包容性的数量。主要是对地方与中下阶层的民众。