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截至今年4月份

15家被金融服务管理局列为系统性风险银行

【本报雅加达讯】15家银行被金融服务管理局（OJK）列为系统性银行。系统性银行的决定是有关预防和危机管理金融系统（PPKSK）的2016年第9号法令实施的部分。

截至今年4月份，有系统性风险银行的数量增加至15家，比2017年9月份的11家银行更多。每年4月与9月，金融服务管理局规定有系统性风险银行的数量。

此前，2016年3月份，有12家系统性风险银行，该数量从2016年9月份维持至2017年3月份。

金融服务管理局策略和物流管理委员会助理Anto Prabowo周五（4/5）在雅加达说：“有系统性影响银行的规定是由PPKSK法律规定。列入名单的银行是具有一定规模的银行，包括资产总额、贷款总额和/或存款和其他风险方面的上升。”

列入有系统性风险银行类别的银行必须制定恢复计划或行动计划。随着保释（bail in）的概念，业主和管理局负责拯救银行。

“银行必须制定称为保释的恢复计划。业主和管理局有责任维持银行的业务连续性，以致此事避免尽可能使用公共资金。”

虽然没有详细地说明哪些银行列入有系统性风险的类别，他表示，该银行仍在国民经济中有重要的作用。

“目前，列入有系统性风险银行的银行是能够为国民经济做出贡献的银行。”

金融服务管理局也确保整个银行业的状况，包括该15家银行是在健康和安全的状况。

有关我国股价指数的波动，金融服务管理局表示，仍将继续监督外部影响，目前处于正常范围内。东盟股市也出现下降。