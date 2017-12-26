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截至今年10月 蜡染产品出口额达5115万美元

【本报茂物讯】工业部声称，截至今年10月，蜡染产业总出口额达5115万美元，环比今年第一季度3940万美元有所增长，对国内经济增长起着重要作用。

工业部中小工业总署长卡蒂（Gati Wibawaningsih）称，大部分是中小型企业生产的蜡染产品，其主要出口市场是日本、美国和欧洲国家。我国蜡染产品在国际市场有竞争力，对国家外汇收入作出显著贡献。

她上星期在雅加达出席印尼购物中心管理协会（APPBI）宣言和展会开幕式时说：“国内蜡染产业在国际市场中拥有强劲竞争力和有能力竞争。”

卡蒂称，在全球市场的成衣销售额达4420亿美元，成为国内蜡染产业增加市场份额的良机，因为蜡染是成衣的原料之一。

“蜡染已经转型成各种时尚、手工艺和家居装饰的形状，触及国内外不同年龄和不同谋生手段的各级消费者，”她如斯说。

到目前为止，全国蜡染中小型产业中心共有101处，分布在中爪省、西爪省、东爪省和日惹特区，劳动力达1万5000人。

为提高蜡染中小型产业生产力和竞争力，工业部采取了一些战略计划，其中提高人力资源能力、提升蜡染产品质量、标准化、更新机械和设备便利，以及在国内外举行蜡染推介活动和展览会。

卡蒂进一步说，工业部也与一些商务界合作，开发e-Smart IKM平台数字。

“政府通过e-Smart IKM鼓励蜡染产业界拓展在线市场，以致全国各地消费者能直接购买，”她如斯说。