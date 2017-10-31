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截至今年第三季度

我国投资落实达176.6兆盾同比上升13.7%

【本报雅加达讯】投资统筹机构(BKPM)记载，2017年第三季度投资落实达176.6兆盾，或比去年同期达到的155.3兆盾上升13.7%。

周一，投资统筹机构投资实施控制部门助理Azhar Lubis 在雅加达称，“其中国内投资(PMDN)为64.9兆盾，和外商投资(PMA)111.7兆盾。”

藉着上述成就，Azhar解释说，则累计的2017年1月至9月期间的投资落实达513.2兆盾，其中包括国内投资194.7兆盾(37.9%)和外商投资318.5兆盾(62.1%)。

他说，“若以累计的加以计算的话，2017年1月至9月期间已占2017年指标的75.6%达678.8兆盾。”根据投资统筹机构的数据，2017年第三季度投资落实已吸纳28万6497名我国劳工，其中10万9711人在国内投资工程项目，和17万6786人在外商投资工程项目。Azhar说，“上述数字显示，投资仍然对社会民众在创造就业方面发挥作用。”

投资统筹机构亦记载，今年第三季度期间在爪哇岛的投资落实达101.1兆盾，而爪哇岛以外为75.5兆盾。若与2016年同期的投资落实比较的话，则在爪哇岛的落实提高15.4%，而在爪哇岛以外上升11.5%。

根据投资统筹机构的数据，1月至9月期间累计的在爪哇以外的投资落实为230.4兆盾(44.9%)和在爪哇282.8兆盾(55.1%)。

投资统筹机构主任托马斯.伦邦(Thomas Lembong)称，该投资增长显示，由佐科威总统宣布的经济转型已经开始运行。上述所指的经济转型是将消费转向生产，和把消费转向投资。“可看到已经转变，由消费至生产，和由消费至投资。”

他认为，如果2017年第三季度投资增长比首季度略为疲软那是合乎情理的。“因有对税务特赦成功的热情，和标准普尔(S&P)评级机构提升我国为投资级。这是强大的比较基数。但我认为季度趋势波动是合理的。”