Thursday, July 13th, 2017 | Posted by

截至今年五月份
融资公司发行债券达73.89兆盾

【本报雅加达讯】根据金融服务管理局（OJK）的数据，融资公司发行债券的热情相当高。截至今年五月份，融资行业发行的债券总额达73兆8900亿盾，比去年同期增长18.22%。

印度尼西亚融资公司协会（APPI）副主席Jodjana Jodi称，该融资公司债券发行的上升是因为所提供的回报率很有利。此外，主因是我国刚获得投资评级，以及需求也高。

虽然债券的资金来源上升，但融资公司的主要资金来源仍是银行与财务业的贷款。截至今年五月份，融资公司所获的银行与财务业贷款达246兆4300亿盾，比去年同期的236兆4500亿盾更高。

从所获的融资总额来算，国内融资达161兆7500亿盾。国外融资达84兆6800亿盾。该融资支持融资行业的信贷业绩，截至今年5月份达401兆8000亿盾，比去年同期的367兆8700亿盾增长9.23%。

除了担任APPI副主席外，阿斯特拉信贷公司（PT Astra Credit Company/ACC）董事总经理的Jodjana称，今年该公司将发行1兆7000亿盾债券。

今年Federal International Finance（FIF）集团将发行2兆至3兆盾债券。该债券是连接公共发售债券（PUB）达15兆盾的部分。

FIF集团财库与融资主任Jerry Fandy称，此前，今年4月份，该公司已发行第一阶段债券为3兆5000亿盾。“今年仍有发行债券空间，我们先看看市场情况，希望今年底前会发行。

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