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截至今年五月份

关税收入45.8兆盾同比上升8%

【本报雅加达讯】进入斋戒月，来自关税的国家收入有所上升。这也就是为什么财政部关税总局成功的收集税收收入达16.4兆盾。

从上述总数额，其中12.5兆盾或76%是来自香烟税。进口税贡献3.2兆盾。剩下的来自乙醇税140亿盾，含乙醇的饮料消费税3542亿盾，出口税2810亿盾，及其他的税收240亿盾。

再加上5月份的收入16.4兆盾，则2017年1月至5月期间的关税收入落实共达45.8兆盾，或比去年同期上升9%。

该数额来自进口税13.5兆盾，香烟税约30.8兆盾和出口税1.5兆盾。

关税总局收入次局局长鲁迪(Rudy Rahmaddi)解释说，2017年5月份关税收入业绩的支撑着是进口税收入和香烟印花税收入的上升。“进口税比上月的提高约20%，开始有很多的消费品进口，供斋戒月和开斋节存货之用。而香烟税则增长9%，因印花税上涨的缘故。”

如所周转，今年政府调升印花税平均10.54%。虽然该政策从2017年1月1日开始生效，然而鲁迪说，通常其效用要在第二季度才感受到。