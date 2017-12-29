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截止11月外储达1259亿美元

自2008年以来我国外汇储备持续上升

【本报雅加达讯】截至2017年11月份，我国外汇储备录志1259亿美元，足以支付8.1个月的进口，该数目自2008年以来持续上升。

印度尼西亚银行(央行/BI)行长阿古斯(Agus Martowardojo)解释说，2017年的外汇储备增加， 足以支付进口的需求。

日前，阿古斯在雅加达央行大厦的新闻发布会上称，“外汇储备足以偿还政府的外债，以及处于国际充足率标准以上。”

根据央行的资料，2008年的外汇储备录志516亿美元，或足以支付4个月的进口。2009年的外汇储备为661亿美元，或足以支付6.6个月的进口。

进入2010年外汇储备数目显著上升至962亿美元，或足以支付7.2个月的进口。然后于2011年外汇储备录志1101亿美元，足以支付6.4个月的进口。

2012年录志为1128亿美元，或足以支付6.2 个月的进口。2013年该外汇储备数目曾一度下降至994亿美元，或可支付5.4个月的进口。

阿古斯解释说，2014年的外汇储备再升至1119亿美元，或可支付6.5 个月的进口。接着于2015年降至1059亿美元，或7.4个月的进口。

阿古斯继称，“2016年重又上升至1164亿美元，或足以支付8.4 个月的进口。而今年2017 的外汇储备为1259亿美元，且足以支付8.1 个月的进口。