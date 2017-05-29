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我国4家公司参加

西非最大食品展览会

【本报雅加达讯】我国几家参加在西非举办的最大饮食展览会，即是“2017年西非食品”展览会。

根据我国驻阿布贾大使馆的消息，参加上述展览会的4家公司是Pronas公司、Kokola公司、Air Mancur公司，以及Kareem International公司。

我国企业家在尼日利亚展览期间，我国驻阿布贾大使馆和我国驻拉各斯的贸易促进中心（ITPC）向他们提供一些便利，其中是办理签证推荐函、安排与同事的聚会场所，以及协助与在尼日利亚的一些地区的进口商联系，如卡诺州、阿布贾，以及拉各斯。

截至2017年5月23日，该4家我国公司获得订货，以及潜在合作合同的数额大约377亿盾。

我国驻阿布贾大使馆经济功能执行主任德威亚纳（Dwiyatna Widinugraha）表示：“上述数额将继续增加，因为我国企业家将在尼日利亚洽商至本月底。”

受到我国驻阿布贾大使馆和我国驻拉各斯的贸易促进中心的协助，上述4家公司成功吸引展览会观众的兴趣。

来自国内和国际的150个商家参加上述展览会，而7500个观展者大部分是进口商。

展会结束后，4家企业代表仍留在尼日利亚，完成与饮食进口商之间的商谈。

在尼日利亚食品展受到欢迎的我国产品其中是草药、包装加工肉、饼干、蜂蜜和速溶饮品。

尼日利亚是非洲人口最多的国家，总人口约1.91亿，成为饮食产品的潜在市场，因为尼日利亚对进口饮食的依赖性很高。

在2016年尼日利亚饮食产品的进口总额达到25亿美元。

由于我国顺利和成功参加上述2017年尼日利亚食品展，我国驻阿布贾大使馆和我国驻拉各斯的贸易促进中心邀请从事饮食部门的我国企业家参加按照计划将在2018年第三周举行的2018年尼日利亚食品展。