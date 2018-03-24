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我国鸡肉加工业迈向国际化 Belfoods产品突破日本市场

【本报雅加达讯】我国鸡肉加工食品，即印尼Belfoods公司生产的鸡块成功突破日本市场，出口量达6.5吨。

农业部畜牧业和动物卫生总署长迪亚米达（I Ketut Diarmita）前天在茂物称，这家Sierad Produce公司旗下企业的成就创历史记录，因为成为出口到日本的我国首家家禽公司。

他在印尼Belfoods工厂主持鸡肉加工品首次发运仪式致辞说：“日本以高度关注粮食安全原则的国家而闻名。政府对印尼Belfoods公司生产的家禽肉加工食品，达到国际标准而能满足日本的要求。”

贸易部长英卡尔迪亚斯多（Enggartiasto Lukita）和Sierad Produce公司首席执行官Tommy Wattimena也出席首次发运仪式。

总署长希望，进入日本市场的渠道后，生产商须保持产品的品质和增加产品出口量。

除此之外，生产商必须有能力与事先进入日本市场的泰国、中国和巴西产品竞争。

迪亚米达在该场合称，拓展其他国家诸如中东国家市场的机遇还很大，更何况符合清真要求和拥有香料味道是我国食品的优点。

他续说，出口到日本后，我国生产商可开始对一些邻国譬如东帝汶进行出口。

迪亚米达强调，政府将不断鼓励生产商寻找新的出口目的地，并保证出口许可证能按时办好。

印尼Belfoods公司产品突破日本市场的成功，能激励其他企业出口其他畜产品。

总署长强调，我国必须于2045年实现成为粮食谷仓的目标。更何况，目前我国已做到鸡肉和鸡蛋自给自足，甚至把孵化蛋出口到缅甸和鸡肉加工品出口到巴布亚新几内亚。

关于出口许可证，迪亚米达说印尼Belfoods公司通过了家禽产品检验，并获得无禽流感（AI）病毒感染状态认证。

除此之外，出口到日本的加工鸡肉产品，鸡肉切割和加工是使用日本政府认可的设备。

迪亚米达续说，Belfoods公司是通过了日本农林业和渔业部首席兽医官（CVO-MAFF）的严格检测的5家禽类加工公司之一。

“这向世界证明了我国在生产符合国际标准的优质鸡肉加工品中，有能力与其他国家竞争，”他如斯说。

与此同时，贸易部长英卡尔迪亚斯多称，日本被选为鸡块出口目标市场是因为市场潜力巨大。日本的家禽加工食品消费总额每年达20亿美元。目前日本的这种食品市场仍由中国和泰国产品所支配。

“若能保持质量和效率一致，我国产品有能力与中国和泰国产品竞争，因为我国产品在日本市场有巨大的机遇，”他说。

部长称，首次出口日本可成为我国鸡肉加工业拓展国际市场是良好的开始。

“若国产鸡块产品能打入日本市场，我国产品就更容易进入其他国家的市场，”英卡尔如斯说。