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我国银行业进出口贷款

今年5月份达116.67兆盾

【本报雅加达讯】尽管有很多更加重的负面情绪，但该出口和进口活动或贸易金融的融资仍有前景。除了盾币兑美元汇率的疲软趋势外，中国和美国之间的贸易战风险也可能影响各国之间的贸易活动。

根据金融服务管理局（OJK）的数据，2018年5月份我国银行业发放的出口贷款达116兆6700亿盾，低于2017年5月份的122兆600亿盾。而2018年5月份的进口贷款达59兆9200亿盾，高于2017年5月份的54兆4700亿盾。

印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia Tbk.，股代号BBNI）国际部主任Henry Panjaitan表示，该银行的出口交易量有所上升。截至2018年上半年，该银行发放的出口交易量，同比增长1.7％。出口目的地国的主导地位仍然在亚洲，即新加坡、中国、日本、韩国和印度。

应对贸易战的潜在风险，该银行的策略包括进行集约化和市场扩展计划。该银行也继续推动企业部门的出口。

与此同时，国信国际银行（PT Bank Mayapada Internasional Tbk，股代号MAYA）董事总经理Hariyono Tjahjarijadi称，该银行的出口贷款组合很小，因此不受贸易战风险的影响。“中国和美国似乎促进贸易协定而不是引发贸易战，因为贸易战的风险对全球影响很大。”